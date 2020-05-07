Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Vaka sayısı neden arttı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni vaka sayısındaki iki günlük artışın nedeninin, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlenen kalabalıklaşmanın olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Vaka sayısı neden arttı?
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07 Mayıs 2020 08:39
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (Coronavirus) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yeni vaka sayısındaki iki günlük artışın nedeniyle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614; dün 1832; bugün ise 2253.

* İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma.

* Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız.

* Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz.

* Gevşemek, "bu iş bitti" zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız.

* İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim.



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