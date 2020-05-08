Bilim Kurulu: "TFF'ye Süper Lig maçlarını başlatın demedik"

Son dakika haberi ve gelişmesine göre; Bilim Kurulu Üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, TFF'ye Süper Lig maçlarının başlaması için kesinlikle bir tavsiye kararı vermediklerini açıkladı.

Bilim Kurulu: 'TFF'ye Süper Lig maçlarını başlatın demedik'
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08 Mayıs 2020 14:25
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılacağını açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sorumluluk bizde değil" sözleri gündeme damga vurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Bilim Kurulu'ndan da bir açıklama geldi. Habertürk Gazetesi'nden Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, "TFF'ye Süper Lig'in başlaması yönünde hiçbir tavsiye kararımız olmadı" dedi.

Bilim Kurulu'nun toplantısında da Süper Lig'in başlamasının gündeme geldiğini ifade eden Levent Akın, "Bakan toplantıda Futbol Federasyonu'nun sağlık kurulunun tavsiyede bulunmuş olabileceğini söyledi. Nasıl yapacaklar? Bırakın sahada oynayanı, yedek kulübesinde oturan futbolcunun enfekte olduğu görülse, hepsiyle yakın temaslı olduğu için bütün takımı 14 gün karantinada tutmak zorundayız. Bu sadece futbol değil, basket, voleybol, güreş, tekvando gibi her türlü temaslı sporda geçerli" dedi.

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