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Bilic'ten Domagoj Vida harekatı! 10 milyon...

Bilic'in takımı El İttihad, Vida için 10 milyon euro önerdi. Beşiktaş 15'ten aşağıya satmaya yanaşmıyor. Fiyat yukarı gitmezse, İngiliz ve İtalyanlar'ın teklifleri beklenecek.

Kaynak: Akşam
Bilic'ten Domagoj Vida harekatı! 10 milyon...
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23 Ekim 2018 03:51
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından alıcıların sıraya girdiği Vida'ya son teklif Bilic'ten geldi.

Suudi Arabistan'ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik patronu Domagoj Vida'yi almak isteyince Suudiler 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ise buna sıcak bakmıyor. Siyah-Beyazıllar'ın istediği fiyatın ise 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.

VIDA SICAK BAKMIYOR

Suudiler, Kartal'ın istediği fi yatı verse de Vida'nın hassasiyetleri var. Hırvatistan Milli Takımı'nda harika bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, Arabistan'da değil, Avrupa'da kalmak istiyor.

29 yaşındaki Vida'ya önerilecek ücret de kararının netleşmesinde etkili olacak. Beşiktaş bu yüzden İngiltere'den teklif bekleyecek.



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