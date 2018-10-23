Bilic'ten Domagoj Vida harekatı! 10 milyon...

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından alıcıların sıraya girdiğison teklifgeldi.Suudi Arabistan'ın El İttihad takımını çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik patronu Domagoj Vida'yi almak isteyince Suudiler 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi ise buna sıcak bakmıyor. Siyah-Beyazıllar'ın istediği fiyatın ise 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.Suudiler, Kartal'ın istediği fi yatı verse de Vida'nın hassasiyetleri var. Hırvatistan Milli Takımı'nda harika bir dönem geçiren tecrübeli oyuncu, Arabistan'da değil, Avrupa'da kalmak istiyor.29 yaşındaki Vida'ya önerilecek ücret de kararının netleşmesinde etkili olacak. Beşiktaş bu yüzden İngiltere'den teklif bekleyecek.