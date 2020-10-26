Bilic "habersiz transfer" sonrası ayrılıyor!

Slaven Bilic, kendisinden habersiz oyuncusunun satılması sonrası istifa kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Bilic 'habersiz transfer' sonrası ayrılıyor!
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26 Ekim 2020 20:32
Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in teknik direktörü Slaven Bilic, oyuncusunun kendisinden habersiz takımdan gönderilmesi sonrası istifa kararı aldı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adam, defans oyuncusu Ahmed Hegazi'nin haberi olmadan satılmasına tepki gösterdi.

29 yaşındaki stoper, Suudi Arabistan takımı Al-İttihad'a gönderildi.

West Bromwich, bu sezon döndüğü Premier Lig'de ilk 5 maç sonunda galibiyetsiz takımlardan biri olarak 17. sırada yer alıyor.



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