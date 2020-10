Bilgi Ligi'nde 30 kullanıcımız binlerce GB kazanıyor

GollerCepte'nin haftalık olarak düzenlediği spor bilgi yarışması Bilgi Ligi, yepyeni ödülleriyle son sürat devam ediyor! Siz istediniz biz de yaptık! Artık 1 değil, 2 değil, 3 değil, 10 değil, tam 30 kullanıcımız GB'larla cebini dolduruyor! GollerCepte ile daha çok kazan, daha çok eğlen diye gününüze renk katmaya devam edeceğiz.



Eğer sen de 'futbol benim işim' diyorsan ve birbirinden güzel ödüllerimizden kazanmak istiyorsan tek yapman gereken uygulamamızın "Eğlence" sayfasında yer alan Bilgi Ligi yarışmasındaki soruları en hızlı biçimde doğru yanıtlamak ve yarışmada haftanın lideri olmak için rakiplerle çekişmeye hazır olmak.



Bilgi Ligi'nde haftanın yarışmasında ilk 50'ye girmeyi başaran kullanıcılarımızdan;



İlk 3'e giren kullanıcılarımız tam 10 Adet Her Gol 100 MB hakkı*,

İlk 10'a giren kullanıcılarımız tam 5 Adet Her Gol 100 MB hakkı*,

İlk 30'a giren kullanıcılarımız da tam 1 adet Her Gol 100 MB hakkı* kazanıyor!



Hemen yarışmaya katılarak liderlik koltuğunun sahibi sen ol!



*Her Gol 100MB hakları kazanan kullanıcılarımıza hak ettikleri haklar tanımlandıktan itibaren 1 hafta süresince kullanılabilir.