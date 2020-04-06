Bilgi Ligi ile sıkılmak yok

Bilgi Ligi'nde tüm eğlence devam ediyor! Forma kazanmak sadece parmaklarının ucunda! Evde kal, yarış ve formanı kazan! Seni bekliyoruz #EvdeHayatVar

Bilgi Ligi ile sıkılmak yok
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05 Nisan 2020 20:38
Sporseverlerin gözü burada. Lider olmak için kıyasıya yarış sürüyor. GollerCepte'nin haftalık olarak düzenlediği futbol bilgi yarışması Bilgi Ligi tüm hızıyla devam ediyor! Eğer sen de 'futbol benim işim' diyorsan tek yapman gereken uygulamamızın "Eğlence" sayfasında yer alan Bilgi Ligi yarışmasındaki soruları en hızlı biçimde doğru yanıtlamak ve lider olmak için çekişmeye hazır olmak.

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