Biletler alındı, Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor

Arap basını, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile yollarını ayırmak için anlaşma sağladığını ve oyuncunun Salı günü Cidde'ye uçacağını yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Biletler alındı, Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2020 17:06
Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağladı.

Arap basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin ayrılık için anlaştığı 29 yaşındaki oyuncu için tüm hazırlıklar yapıldı.

SALI GÜNÜ ARABİSTAN'A UÇUYOR

Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı belirtildi.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için