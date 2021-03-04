'Bileği bükülemeyen' ablasının izinde, gözü dünyanın zirvesinde

Türkiye, Avrupa ve dünya bilek güreşi şampiyonlukları bulunan ablasının izinden giden milli sporcu Nazmiye Korkmaz, kısa sürede elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.



Kilis'te yaşayan Nazmiye Korkmaz, 4 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğuna sahip ablası Gülistan Korkmaz'ın teşvikiyle 5 yıl önce bilek güreşine başladı.



Katıldığı uluslararası şampiyonalarda gençler kategorisinde dereceler elde ederek milli takıma seçilen 16 yaşındaki sporcu, başarılarına her geçen gün bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyor.



İki yıl önce Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisi 45 kilo sağ kolda birinci, sol kolda isi ikinci olan Nazmiye, ablasının başarılarını geçmeyi hedefliyor.



- Nazmiye: "Yoğun tempoda çalıştım"



Milli sporcu Nazmiye Korkmaz, AA muhabirine, ablasını örnek alarak bu spora yöneldiğini aktarırken, 11 yaşında bilek güreşiyle tanıştığını, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar elde ettiğini belirtti.



Elde ettiği başarıların ardından 2019'da milli takıma girmeye hak kazandığını ifade eden Nazmiye, şöyle konuştu:



"2019 yılında Türkiye şampiyonu oldum ve milli takıma girmeye hak kazandım. Daha öncesinde de Türkiye derecelerim var. Aynı yıl Yunanistan'da Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi. 15 yaş altı 45 kilo sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu oldum. Antrenörüm İsmail Kurt ile beraber antrenmanlarda yoğun tempoda çalıştım ve Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 15 yaş altı 45 kilo sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda ise dünya ikincisi oldum."



Bundan sonraki hedefinin ablasının başarılarını geçmek olduğunu dile getiren Naziye, "Ablamın 4 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu var. Ben de onun izinden gidip daha iyisini yapmayı hedefliyorum." şeklinde konuştu.



- Antrenör Kurt: "İnşallah ablasının başarılarına ulaşacak"



Nazmiye Korkmaz'ın antrenörü İsmail Kurt, sporcusunun kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini söyledi.



Sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu anlatan Kurt, "Yetiştirdiğim sporcular içerisinde en iyi performansı sergileyen, Nazmiye'nin ablası Gülistan'dı. Nazmiye de ilk kez katıldığı Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilikler elde etti. İnşallah ablasının başarılarına ulaşacak." ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini vurgulayan Kurt, "Avrupa Şampiyonası'na 28 ülkeden 600-700 sporcu katılıyor. Dünya Şampiyonası'nda ise en az 52 ülkeden bin 500'e yakın sporcu yer alıyor. Çok kalabalık bir aileyiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



