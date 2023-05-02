Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın ayak bileğinin, sakatlığının ardından 'beyzbol topu büyüklüğünde' şişmiş olduğu bildirildi.



New York Daily News'dan Kristian Winfield, Butler'ın ayak bileğinin sakatlandıktan sonra "bir beyzbol topu kadar şiştiğini" bildirdi.



Butler, 43 dakika oynayıp 25 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma kaydettiği New York Knicks'e karşı playoff ikinci turunun 1. maçındaki son çeyrekte, Josh Hart ile çarpışıp sağ ayak bileğini burkmuştu.



Bir süre acı içinde yerde kalmış olan Heat yıldızı, buna rağmen iki serbest atışı kullanmak için faul çizgisine yürüyebilmiş ve maçın kalan süresini hücuma dahil olmayarak geçirmişti.



Maç sonrasında Heat başantrenörü Erik Spolestra, Butler'ın durumunun bu geceki 2. maç için halen belirsiz olduğunu söylerken, Heat yıldızının "24 saat" tedavi gördüğünü ve oynayıp oynamayacağının muhtemelen karşılaşmanın hemen öncesinde belirleneceğini ekledi.



Butler şu ana kadar playofflarda 35.5 sayı, 6.8 ribaund, 4.7 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalıyor.





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