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Bild: "Beşiktaş, iflas tehlikesi yaşıyor"

Almanlar'ın ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bild: 'Beşiktaş, iflas tehlikesi yaşıyor'
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02 Şubat 2019 12:49
Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Bild'de yer alan haberlerde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni sponsor bulmaları giderek zorlaşıyor. Başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Süper Lig'de yokuş aşağı inişe geçtiler. Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir."

İŞTE BILD'DEKİ O KÜPÜR




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