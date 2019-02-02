Bild: 'Beşiktaş, iflas tehlikesi yaşıyor'







İŞTE BILD'DEKİ O KÜPÜR

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti."Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni sponsor bulmaları giderek zorlaşıyor. Başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Süper Lig'de yokuş aşağı inişe geçtiler. Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir."