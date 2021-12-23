Bilbao'da üç puanı Benzema aldı

İspanya La Liga'nın 21. haftasına Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk oldu.



San Mames Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Maçın henüz 4. dakikasında Karim Benzema'nın golüyle Real Madrid öne geçti. Fransız yıldız 7. dakikada bir kez daha topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkardı. Sancet Athletic Bilbao adına farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.



İkinci yarıda oyun hakimiyetini rakibine bırakmayan Real Madrid, skoru korumayı bildi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.



Bu sonucun ardından Real Madrid 46 puana ulaştı ve sezonun 14. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 24 puanda kaldı.





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