Bilardoda sezon Antalya'da başlıyor

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle hem yurt içinde hem de yurt dışında bilardo müsabakalarına ara vermek zorunda kalındığını hatırlattı.



"Son uluslararası müsabakamız olan Dünya Kupası'nı yine Antalya'da geçen yıl şubat ayında gerçekleştirmiştik." diyen Ercan, şunları kaydetti:



"Bilardoda sezona yarın düzenleyeceğimiz Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. etap müsabakalarıyla başlıyoruz. Müsabakalar erkekler, kadınlar ve gençler kategorilerinde yapılacak. Bu organizasyon, 8 Nisan'da sona erecek. Türkiye Pool Şampiyonası müsabakalarımızı ise 5-10 Nisan tarihlerinde yapacağız. 9-11 Nisan tarihlerinde de Türkiye 1. Lig Kulüpler Arası play-off müsabakalarımızı gerçekleştireceğiz."



- "Yaklaşık 1500 kişilik katılım olacak"



Ersan Ercan, Antalya'da düzenlenecek turnuvaların Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirileceğini dile getirdi.



Bilardonun teması olmayan bir spor branşı olduğunu belirten Ercan, "Bu organizasyonla birinci etap müsabakalarımızı bitirmiş olacağız. Yaklaşık 1500 kişilik bir katılım olacak. Güzel bir turnuva geçireceğimize inanıyorum. Bu turnuvada hakeminden sporcusuna herkes sosyal mesafe kurallarına riayet edecek, bunun için gerekli tüm tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.



Ercan, Ankara'da yakında modern bir bilardo tesisine kavuşacaklarını aktararak, söz konusu tesisin temelinin atıldığını ifade etti.



Tesisin yaz aylarında açılmasını beklediklerini vurgulayan Ercan, "Federasyon olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Ankara Gölbaşı Belediyesi ile üçlü bir protokol çerçevesinde bir bilardo tesisi çalışmamız var. Geçtiğimiz günlerde resmi temel atma törenimizi gerçekleştirdik. Türkiye ve dünya şampiyonalarımız ile diğer tüm müsabakalarımızı bundan sonra Ankara'da Gölbaşı'ndaki yeni tesisimizde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



