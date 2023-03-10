Bilardoda milliler ABD'yi devirdi!

Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'na Türkiye, ilk maçında ABD'yi mağlup etti.



Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takımın 16 ülkenin katılımıyla Viersen şehrindeki şampiyonanın ilk maçında ABD'yle karşılaştığı belirtildi.



Semih Saygıner'in Hugo Patino'yu 40-17, Tayfun Taşdemir'in ise Amerikalı rakibi C.M Villagas'ı 40-24 mağlup ettiği aktarıldı.



Milli takım ikinci maçında, bu akşam Yunanistan'la karşılaşacak.





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