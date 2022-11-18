Bilardoda 3 bant müsabakaları sona erdi!

Türkiye 3 bant kadınlar, gençler ve veteranlar final müsabakaları sona erdi.



Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde yapılan müsabakalara çok sayıda sporcunun katıldığı belirtildi.



Müsabakalar sonucunda kadınlar final etabı ve genel klasmanda Gülşen Degener, 17 yaş altı gençlerde Burak Haşhaş, 21 yaş altı gençlerde Denizcan Akkoca, veteranlar kategorisi genel klasmanda Şenol Şengül, final etabında ise Ercan Dağlı şampiyon oldu.





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