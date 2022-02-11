Bilardo şampiyonasında 1. etap müsabakaları başlıyor

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları, Ankara'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bilardo şampiyonasında 1. etap müsabakaları başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2022 16:20
Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap müsabakaları, Cumartesi günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara tesislerinde gerçekleştirilecek organizasyon, 13 Şubat Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.

Organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı, salona maskesiz ve HES kodu olmadan girilemeyeceği, sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.