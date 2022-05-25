Bilardo Federasyonu yurtlarda bilardo salonu açacak

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladıklarını duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ersan Ercan, protokolle Türkiye'de şartları uygun bulunan yurtlarda bilardo salonu açılıp, oradaki öğrenci ve personelin hizmetine sunulacağını belirtti.



Söz konusu salonların Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği'ne uygun olması gerektiğine dikkati çeken Ercan, şunları kaydetti:



"Federasyonunuz, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile yaz ayları içinde 550 öğrenci yurdunun kapasitesini tespit edecek, şartları uygun bulunan yurtlarda çalışma başlatılacaktır. Bu protokol sayesinde hem sporumuzun geniş kitlelere tanıtımı yapılacak hem de sporcu sayısı artırılarak çeşitli eğitimler verilecek. Bunun yanında gerek antrenörlerimize gerekse de özel girişimcilerimize maddi anlamda avantaj kazandıracaktır. Projede emeği bulunan herkese teşekkür ederim."





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