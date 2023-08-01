Bilanço Tarihleri 2023: Koç Holding, DOAS, THY, Astor bilanço

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2023 ikinci çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceksiniz. Buna göre 2023 yılının ikinci çeyrek bilançoları temmuz ayının son haftası açıklanmaya başlayacak. Tüm bilançoların ise ağustos ayının son haftasına kadar yayımlanması planlanıyor.31 Temmuz: Aygaz, Tüpraş, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,1 Ağustos: Koç Holding2 Ağustos: Migros7 Ağustos: Brisa, Coca Cola İçecek, Enerjisa, Ak Sigorta, Akçansa, Agesa8 Ağustos: Anadolu Efes, Medicalpark, Aksa Akrilik, Logo Yazılım, Teknosa, Asuzu9 Ağustos: Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Vestel Beyaz Eşya, İpek Enerji, Koza Altın, Albaraka Türk, Vakıfbank, Koza Anadolu Metal10 Ağustos: Tekfen Holding, Bizim Toptan, Galata Wind Enerji, Anadolu Grubu Holding14 Ağustos: Pegasus,15 Ağustos: Aksa Enerji, Aselsan16 Ağustos: Enka İnşaat, Şok Marketler17 Ağustos: Bim, Ülker Gıda, Doğan Holding, Turkcell,18 Ağustos: Alarko Holding21 Ağustos: Vestel Elektronik, Doğuş Otomotiv,19 Eylül: Mavi Giyim(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)Akbank T.A.Ş. (AKBNK)Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)Aygaz A.Ş. (AYGAZ)TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)Koç Holding A.Ş. (KCHOL)Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)Aksigorta A.Ş. (AKGRT)Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AGESA)Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA)Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)Alarko Holding A.Ş. (ALARK)Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL)Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)Bilanço açıklama tarihleri konsolide olan şirketler için 21 Ağustos 2023 son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar 2023 2. çeyrek bilançolarını şirketler KAP'a bildirmek durumdadır. Ancak bazı şirketler SPK'ya finansal tablolarını açıklama tarihini ertelemek için izin başvurusu yapabilir.