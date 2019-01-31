Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Bilal Ould-Chikh ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Yeşil-siyahlı takım, kariyerinde son olarak Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Ould-Chikh ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma sağladı.Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın eksik gördükleri bölgelerine transfer için sıkı bir çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda son olarak Ould-Chikh ile 1,5 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtti.Öte yandan, Denizlispor Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Cezayir asıllı Fransız kanat oyuncusu Idir Ouali'nin transferi için oyuncu ile görüşüldüğü aktarıldı. Ouali'nin kente getirildiği belirtilen açıklamada, "Transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, sözleşmede yer alması istenen opsiyon maddesinin oyuncu tarafından kabul edilmemesi sonucu görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.