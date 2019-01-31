  •  
    Transferin son gününde atılan imzalar! 18 isim...
  •  
    "F.Bahçe 3 yıl sözleşme önerdi, Galatasaray..."
  •  
    "Sarri hata yaptı, Moses Chelsea'ye dönecek!.."
  •  
    F.Bahçe'de Slimani krizi İŞTE TARİHİ RESTLEŞME
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."

Bilal Ould-Chikh, Denizlispor'da

Denizlispor, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Bilal Ould-Chikh'i renklerine bağladı

Kaynak: AA
Bilal Ould-Chikh, Denizlispor'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 21:26
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fas asıllı Hollandalı futbolcu Bilal Ould-Chikh ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı takım, kariyerinde son olarak Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Ould-Chikh ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın eksik gördükleri bölgelerine transfer için sıkı bir çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda son olarak Ould-Chikh ile 1,5 yıllık anlaşma yaptıklarını belirtti.

Öte yandan, Denizlispor Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Cezayir asıllı Fransız kanat oyuncusu Idir Ouali'nin transferi için oyuncu ile görüşüldüğü aktarıldı. Ouali'nin kente getirildiği belirtilen açıklamada, "Transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, sözleşmede yer alması istenen opsiyon maddesinin oyuncu tarafından kabul edilmemesi sonucu görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için