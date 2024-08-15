Bilal Meşe: 'Mourinho, isyan etmekte haksız mı?'

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu haftaki köşesinde sahalardan çifte standartın bir an önce kaldırılması gerektiğini savunarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tepkisine hak verdi.
İşte Bilal Meşe'nin 'Mourinho, isyan etmekte haksız mı?' başlıklı yazı...
"Kurallar, uygulanmak için vardır, hiç kimse kafasına göre takılamaz! Bizim kulvarda oldum olası şu çifte standart uygulamalarını gördükçe sinirlerim tavan yapıyor! Yeni seçilen TFF'nin bunu ortadan kaldırmak için kolları sıvaması şart. Tabii ki MHK'ye de çok iş düşüyor. Örnek çok, yerimiz dar! Mourinho babamın oğlu değil, çizgiyi ihlal ettiği için ona çıkan bir sarı kart var, isyanında haklı. Hakemlerimizin 'Birine var, diğerine yok', anlayışını yıllardır izliyoruz.
Hadi bunu geçtik, hani değişen oyuncu en yakın yerden çıkacaktı? Kuralı ben koymadım, uygulama var mı, sıfır ötesi! EURO 2024'te pozisyonlara itirazı izlediniz mi? İki takımın kaptanı orta hakemin yanına geliyor, hepsi o kadar. Biz de mi? Neredeyse ailecek hakemin etrafını sarıyorlar, bir dövmedikleri kalıyor! Artık bu çifte standartı sahalardan silmenin zamanıdır, eyyy TFF!"
İşte Bilal Meşe'nin 'Mourinho, isyan etmekte haksız mı?' başlıklı yazı...
"Kurallar, uygulanmak için vardır, hiç kimse kafasına göre takılamaz! Bizim kulvarda oldum olası şu çifte standart uygulamalarını gördükçe sinirlerim tavan yapıyor! Yeni seçilen TFF'nin bunu ortadan kaldırmak için kolları sıvaması şart. Tabii ki MHK'ye de çok iş düşüyor. Örnek çok, yerimiz dar! Mourinho babamın oğlu değil, çizgiyi ihlal ettiği için ona çıkan bir sarı kart var, isyanında haklı. Hakemlerimizin 'Birine var, diğerine yok', anlayışını yıllardır izliyoruz.
Hadi bunu geçtik, hani değişen oyuncu en yakın yerden çıkacaktı? Kuralı ben koymadım, uygulama var mı, sıfır ötesi! EURO 2024'te pozisyonlara itirazı izlediniz mi? İki takımın kaptanı orta hakemin yanına geliyor, hepsi o kadar. Biz de mi? Neredeyse ailecek hakemin etrafını sarıyorlar, bir dövmedikleri kalıyor! Artık bu çifte standartı sahalardan silmenin zamanıdır, eyyy TFF!"