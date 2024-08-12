Samsunspor'un transfer tahtası kapalı, kendi yağıyla kavruluyor! Beşiktaş ise üç yabancıyı kadrosuna kattı, döndüncüsü yolda... Hepsi nokta atışı... Zaten farklı Süper Kupa galibiyeti de, bunun en büyük göstergesidir.

Lig başlangıçları zordur, riskleri vardır, favoriler zik-zaglar çizebilir. Tıpkı dünkü Beşiktaş gibi! ''



Beşiktaş'ın ilk 30 dakika pozisyon üretemediğini söyleyen Bilal Meşe, sözlerine şöyle devam etti: '' Nitekim Beşiktaş, Samsun'da 30 dakika bırakın pozisyon üretmeyi, rakip karşısında senkron tutturamadılar, savunmadan çıkarken zorlandılar, yoğun baskı nedeniyle oyun kurmaya, pozisyon üretmeye hasret kaldılar. Bu oyunda kazanan kadro ciddi sakatlıklar olmadığı taktirde, bozulmaz, kuraldır. Bu anlamda Van Bronckhorst doğru yolda gidiyor, şimdilik alkışı da hak ediyor. Rafa Silva, çok özel bir oyuncu, ufak - tefek, ancak futbolu büyük, teknik, çabuk ve de zeki. Bazı özellikleri Quaresma'yı andırıyor. 31'de önce Immobile, savunmada önce topu göğsüyle düzeltti, rakip sahada bekleyen Semih'e topu aktardı. Genç futbolcu nefis bir pasla Rafa Silva'yı buluşturdu, ünlü futbolcu gol perdesini açtı. 36'da sol ayağını raket gibi kullanan Masuaku, soldan penaltı noktasına kesti, bu kez Kartal'ın yeni stoperi Paulista kafayla farkı ikiye çıkardı. İlk yarıyı sakat sakat tamamladı, yerini nöbetçi Necip Uysal'a bıraktı. Gördük ki, yeniler boş geçmiyor.''



Samsunspor'un olumlu sinyaller verdiğini söyleyen Meşe, sözlerini şöyle bitirdi: '' Samsun, ilk yarıda olduğu gibi, yine baskı yaparak başladı, ofansa çıktılar, rakip kaleyi yokladılar, çerçeveyi bulamadılar. Ancak 59'da Bola, soluyla sert vurdu, top direkte patladı. Transferde kırmızı hatta takılan Samsunspor, Beşiktaş karşısında oynadığı futbolla gelecek adına olumlu sinyaller veriyor. Yani üretim var, gol yok! Bu yarıda sadece Gedson'un uzatmada bulduğu dişe dokunur tek pozisyon var. Semih, iyi niyetli gol arıyor, bulamıyor, bu da onu oyundan düşürüyor. 71'de yerini Onana'ya bıraktı. Immobile, Samsun'da golle buluşamadı, ancak istediği paslardan yoksun olduğunu anımsatalım. Evet, Beşiktaş belki iyi oynamadı, ancak skor tabelası Kartal'ı işaret ediyor. Sezona başlangıçlar önemlidir, gerisi detaydır, kimse iyi oyuna bakmaz, varsa, yoksa üç puandır.''