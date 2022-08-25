Spor yazarı Bilal Meşe, siyah-beyazlıların gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Karagümrük maçında yaşananları analiz eden Bilal Meşe, Milliyet Gazetesi'ndeki yazısında Cenk Tosun'a seslendi. İşte Meşe'nin yazısı...



ISMAEL'E ÖN YARGILI DEĞİLİM



Hayatımda hiç kimseye, hiçbir kuruma asla ön yargıyla yaklaşmadım, hele hele ırkçılıktan da nefret ederim. Demem o ki, Valerien Ismael'e de ön yargılı değilim. Değilim ama öyle hatalar yapıyor ki, anlamakta zorlanıyorum! Alanya maçında üç golü atanları kenara aldı, herkes gibi ben de şaşırdım, eleştirdim. Tabii ki eleştirirken ağacı kökünden sökmemeye özen gösterdim!



Karagümrük maçı, Beşiktaş ilk yarı muhteşem bir futbol ortaya koydu, rakibine özellikle bu yarıda nefes aldırmadı nefes. Gelin görün ki, konuk takımın farkı ikiye indirmesinden sonra fotoğraf değişir gibi oldu. Haliyle ilk yarıda o baskıyı yapan bir takımın oyundan düşmesi doğaldır.



ISMAEL'DEN TIK YOK



Hatırlayın 70. dakikada maçın yıldızı Nkoudou, neredeyse 'bana topu atmayın' der gibiydi, ne yapsın, adamın koşmaktan pestili çıktı. Kartal'ın tüm atakları sol kulvardan geldi, sağ kanat işlevsizdi.



Taraftar tabloyu görüyor, "Adam değiştir" diye yırtınıyor, gelin görün ki Ismael'den tık yok! Belki Türkçe anlamıyor, anlamasına da takımın yorulduğunu görmüyor mu, kaldı ki görmek de onun işi!



ELEŞTİRİLERE YANIT MIYDI?



Acaba Alanya maçı sonrasında yapılan eleştirilere bir yanıt mıydı Ismael'in bu tavrı? Skor 3-2'ye gelseydi ki gelebilirdi, o maç bitmezdi! Gelelim Cenk Tosun meselesine...



Kim haklı, kim haksız tartışmasına fazla girmeyeceğim. Ancak Cenk Tosun 30 saniyelik bir oyuncu mudur Allah aşkına? Elbette değil, ancak Cenk öfkesini kontrol edip, soyunma odasına çekip gitmek yerine, sahada kalıp, arkadaşlarıyla galibiyeti kutlamalıydı! Ne dersin Cenk kardeş?





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