Bilal Meşe: ''Hoca keşke kalıcı olsa''

Milliyet Spor Yazarı Bilal Meşe, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Hatayspor galibiyetini köşesinde değerlendirdi.
İşte Bilal Meşe'nin o yazısı;
''Bravo Serdar Topraktepe... Baktı ki Amartey stoperde büyük hatalar yapıyor, ne olur, ne olmaz, onu orta sahaya sürdü. Eee adam sakar, sağı - solu belli olmuyor! Amartey, aslında orta saha oyuncusu, ne var ki 2017'ye kadar o mevkide oynamış, yani 6 yıldır stoper... Gelin görün ki bu süreç ona hiç katkı yapmamış, tam bir sakar! Topraktepe, Amartey'i kaleden uzak tuttu, yerine Bahtiyar'ı monte ederek, valla çok doğru da yaptı. Colley ile müthiş bir uyum içinde oynadı. Ancaaak siz ne yaparsanız yapın, Amartey'i isterseniz sürgüne gönderin, fark etmiyor, Hodziç'e şahane asist yaptı, fark bire indi!
''BEŞİKTAŞ'TA REKOR KIRILDI''
Beşiktaş'ta yeni bir rekor kırıldı, farkında mısınız? Bir sezonda 4 teknik adam, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve nöbetçi teknik adam Serdar Topraktepe. Yani biri gidiyor, biri geliyor, bu anlamda bir türlü dikiş tutmuyor. Bakalım 5'inci kim olacak? Yerli mi, yabancı mı?
''YILLAR ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ''
Beşiktaş'ın Cumhuriyeti'mizin 100. yılı nedeniyle özel olarak hazırlanan formaya bayıldım, beni çok yıllar öncesine götürdü o forma... Kim akıl etti, bilmiyorum, kutluyorum.
''ETKİSİZ FUTBOLDAN SIYRILDI''
Formanın ağırlığı mı, yoksa Serdar Topraktepe hocamızın farkındalığından olsa gerek, Beşiktaş o etkisiz futbolundan sıyrıldı, baskı yapan, iyi futbol oynayan bir görüntü ortaya koydu Hatay karşısında. Düşünün, çok uzağa değil, birkaç hafta öncesine gidin. Doksan dakika içinde bir pozisyona hasret kalan Kartal, ilk çeyrekte dört şut attı, üçü kaleyi buldu, Erce'yi geçemediler. Amir yetenekli bir oyuncu, pasör eyvallah, bir de topla adam eksiltse tadına doyum olmaz. Nitekim 38'de rakip savunmanın arasına müthiş bir top attı, Semih'e sadece dokunmak kaldı.
Duran topların usta golcüsü Colley, 53'de Amir'in korner atışına iyi yükseldi, kafayla topu filelere gönderirken Kartal'da 5. golüne imza attı. Neredeyse forvetleri yakalayacak az kaldı! Eee on birde Amartey varsa, korkacaksınız arkadaş! Orta sahaya gönderildi, yine sakarlığı tuttu. 80'de Hodziç'e, rakibin yapamadığı asisti o yaptı, tecrübeli futbolcuya vurmak kaldı!
''BEŞİKTAŞ'IN ZAAFI VAR, KRONİKLEŞMİŞ!''
Hodziç'in golü kuşkusuz ev sahibi Hatay'ın moral-motivasyonunu yükseltti, ofansa çok adamlı bindirmeler yaptılar. Biliyoruz ki, Kartal'ın bir zaafı var, golü yedikleri anda psikolojik çöküntüye uğruyorlar, telaş da birlikte geliyor. Kronikleşmiş! Nitekim uzatma dakikalarında kazanılan frikik atışında Ghoulam soluyla nefis vurdu, Mert Günok, klasına yakışır yüzde yüzlük golü kornere tokatladı.
''KEŞKE KALICI OLSA''
Evet Beşiktaş, Serdar Topraktepe ile Mersin'den üç puanla dönerken, taraftarının biraz olsun yüzünü güldürdü! Biliyoruz ki, yönetim kanadı teknik adam peşinde... Yani Serdar Topraktepe, nöbetçi hoca pozisyonda... Yeniden Kartal Yuvası'ndaki görevine dönecek, keşke kalıcı olsa.''
İşte Bilal Meşe'nin o yazısı;
''Bravo Serdar Topraktepe... Baktı ki Amartey stoperde büyük hatalar yapıyor, ne olur, ne olmaz, onu orta sahaya sürdü. Eee adam sakar, sağı - solu belli olmuyor! Amartey, aslında orta saha oyuncusu, ne var ki 2017'ye kadar o mevkide oynamış, yani 6 yıldır stoper... Gelin görün ki bu süreç ona hiç katkı yapmamış, tam bir sakar! Topraktepe, Amartey'i kaleden uzak tuttu, yerine Bahtiyar'ı monte ederek, valla çok doğru da yaptı. Colley ile müthiş bir uyum içinde oynadı. Ancaaak siz ne yaparsanız yapın, Amartey'i isterseniz sürgüne gönderin, fark etmiyor, Hodziç'e şahane asist yaptı, fark bire indi!
''BEŞİKTAŞ'TA REKOR KIRILDI''
Beşiktaş'ta yeni bir rekor kırıldı, farkında mısınız? Bir sezonda 4 teknik adam, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve nöbetçi teknik adam Serdar Topraktepe. Yani biri gidiyor, biri geliyor, bu anlamda bir türlü dikiş tutmuyor. Bakalım 5'inci kim olacak? Yerli mi, yabancı mı?
''YILLAR ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ''
Beşiktaş'ın Cumhuriyeti'mizin 100. yılı nedeniyle özel olarak hazırlanan formaya bayıldım, beni çok yıllar öncesine götürdü o forma... Kim akıl etti, bilmiyorum, kutluyorum.
''ETKİSİZ FUTBOLDAN SIYRILDI''
Formanın ağırlığı mı, yoksa Serdar Topraktepe hocamızın farkındalığından olsa gerek, Beşiktaş o etkisiz futbolundan sıyrıldı, baskı yapan, iyi futbol oynayan bir görüntü ortaya koydu Hatay karşısında. Düşünün, çok uzağa değil, birkaç hafta öncesine gidin. Doksan dakika içinde bir pozisyona hasret kalan Kartal, ilk çeyrekte dört şut attı, üçü kaleyi buldu, Erce'yi geçemediler. Amir yetenekli bir oyuncu, pasör eyvallah, bir de topla adam eksiltse tadına doyum olmaz. Nitekim 38'de rakip savunmanın arasına müthiş bir top attı, Semih'e sadece dokunmak kaldı.
Duran topların usta golcüsü Colley, 53'de Amir'in korner atışına iyi yükseldi, kafayla topu filelere gönderirken Kartal'da 5. golüne imza attı. Neredeyse forvetleri yakalayacak az kaldı! Eee on birde Amartey varsa, korkacaksınız arkadaş! Orta sahaya gönderildi, yine sakarlığı tuttu. 80'de Hodziç'e, rakibin yapamadığı asisti o yaptı, tecrübeli futbolcuya vurmak kaldı!
''BEŞİKTAŞ'IN ZAAFI VAR, KRONİKLEŞMİŞ!''
Hodziç'in golü kuşkusuz ev sahibi Hatay'ın moral-motivasyonunu yükseltti, ofansa çok adamlı bindirmeler yaptılar. Biliyoruz ki, Kartal'ın bir zaafı var, golü yedikleri anda psikolojik çöküntüye uğruyorlar, telaş da birlikte geliyor. Kronikleşmiş! Nitekim uzatma dakikalarında kazanılan frikik atışında Ghoulam soluyla nefis vurdu, Mert Günok, klasına yakışır yüzde yüzlük golü kornere tokatladı.
''KEŞKE KALICI OLSA''
Evet Beşiktaş, Serdar Topraktepe ile Mersin'den üç puanla dönerken, taraftarının biraz olsun yüzünü güldürdü! Biliyoruz ki, yönetim kanadı teknik adam peşinde... Yani Serdar Topraktepe, nöbetçi hoca pozisyonda... Yeniden Kartal Yuvası'ndaki görevine dönecek, keşke kalıcı olsa.''
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