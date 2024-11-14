Bilal Meşe: 'Galatasaray'ın dokunulmazlığı mı var?'

Milliyet yazarı Bilal Meşe, Süper Lig'de VAR sisteminin kullanılma şeklini eleştiren bir yazı kaleme aldı.
İşte Meşe'nin yazısından öne çıkanlar;
"Sanırsınız ki Galatasaray'ın dokunulmazlığı var! Eleştirdiğimiz zaman sosyal medyanın hedefi haline geliyoruz! Öyle yağma yok, ortada haksızlık, adaletsizlik varsa ki var, babamın oğlu olsa tanımam! Halil Umut Meler... Kokartı kocaman, tam tamına yedi yıldır taşıyor! Yahu arkadaş az buz değil, yedi yıl... Bu süreç tecrübe demektir fakat, görüyoruz ki arkadaş bu kelimeden bir hayli uzakta!
Hakemlere dokunmayalım diyoruz, diyoruz da artık bıçak kemiğe dayandı, parçalandı, parçalanacak! Galatasaray, Süper Lig'in en iyi futbol oynayan ekibi, buna gıkımız çıkmaz. Demem o ki, Galatasaray'ın hakemlere gereksinimi yok, yok da Samsunspor maçında konuk takımın verilmeyen bir penaltısı var, es mi geçelim?
'NEREDE BU VAR!"
Maçın 20. dakikası, Ntcham'a Torreira'nın ceza alanı içindeki müdahalesi yüzde yüz penaltı... Ben değil, tüm hakem camiası aynı şeyi söylüyor. Üstelik pozisyon Halil Umut Meler'in gözü önünde, devam ettirdi. Peki, VAR nerede, niye devreye girmez anlamış değilim arkadaş bu bir!
'NET FAUL VAR'
Peki, dakika 85.... Batshuayi'nin golü öncesinde bal gibi faul var, VAR'dan yine tık yok! Ki Meler'in de görüş sahası içinde. Düşünün kokartlısı, bunu yaparsa, diğer kokartsızlara ne diyeceğiz eyyy MHK? VAR'daki arkadaşlar kafalarına göre takılıyorlar, devreye girmesi gereken yerlerde meydanlarda yoklar!
'F.BAHÇE MAÇINDA NİYE SUYU BULANDIRIYORSUN?'
Fenerbahçe-Sivasspor maçı, Samet'in attığı gol için VAR 'elle oynama' uyarısı yaptı, Kadir Sağlam, izledi, golü verdi değil mi? Peki VAR'daki arkadaş, niye suyu bulandırıyorsun, devreye giriyorsun? Eee 'net' kanıtlarda VAR ortalıkta yok, alakasız pozisyonlarda cirit atıyorlar!"
İşte Meşe'nin yazısından öne çıkanlar;
"Sanırsınız ki Galatasaray'ın dokunulmazlığı var! Eleştirdiğimiz zaman sosyal medyanın hedefi haline geliyoruz! Öyle yağma yok, ortada haksızlık, adaletsizlik varsa ki var, babamın oğlu olsa tanımam! Halil Umut Meler... Kokartı kocaman, tam tamına yedi yıldır taşıyor! Yahu arkadaş az buz değil, yedi yıl... Bu süreç tecrübe demektir fakat, görüyoruz ki arkadaş bu kelimeden bir hayli uzakta!
Hakemlere dokunmayalım diyoruz, diyoruz da artık bıçak kemiğe dayandı, parçalandı, parçalanacak! Galatasaray, Süper Lig'in en iyi futbol oynayan ekibi, buna gıkımız çıkmaz. Demem o ki, Galatasaray'ın hakemlere gereksinimi yok, yok da Samsunspor maçında konuk takımın verilmeyen bir penaltısı var, es mi geçelim?
'NEREDE BU VAR!"
Maçın 20. dakikası, Ntcham'a Torreira'nın ceza alanı içindeki müdahalesi yüzde yüz penaltı... Ben değil, tüm hakem camiası aynı şeyi söylüyor. Üstelik pozisyon Halil Umut Meler'in gözü önünde, devam ettirdi. Peki, VAR nerede, niye devreye girmez anlamış değilim arkadaş bu bir!
'NET FAUL VAR'
Peki, dakika 85.... Batshuayi'nin golü öncesinde bal gibi faul var, VAR'dan yine tık yok! Ki Meler'in de görüş sahası içinde. Düşünün kokartlısı, bunu yaparsa, diğer kokartsızlara ne diyeceğiz eyyy MHK? VAR'daki arkadaşlar kafalarına göre takılıyorlar, devreye girmesi gereken yerlerde meydanlarda yoklar!
'F.BAHÇE MAÇINDA NİYE SUYU BULANDIRIYORSUN?'
Fenerbahçe-Sivasspor maçı, Samet'in attığı gol için VAR 'elle oynama' uyarısı yaptı, Kadir Sağlam, izledi, golü verdi değil mi? Peki VAR'daki arkadaş, niye suyu bulandırıyorsun, devreye giriyorsun? Eee 'net' kanıtlarda VAR ortalıkta yok, alakasız pozisyonlarda cirit atıyorlar!"