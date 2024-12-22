Bilal Meşe: "Formanın hakkını veren yok"

Bilal Meşe, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçı değerlendirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Bilal Meşe: 'Formanın hakkını veren yok'
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22 Aralık 2024 11:43
Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Bilal Meşe'nin yorumları şu şekilde:

"Beşiktaş'ın boş tribünleri her şeyi anlatıyor, fazla lafa gerek yok! Taraftarlar da umutlarını yitirmişler. Ne yapsınlar sezona şampiyonluk şarkılarıyla başladılar, şimdilerde büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar!"

"Baksanıza, önüne gelen takım Kartal'ın pençesinden puanları kapıyor, içeride, dışarıda fark etmiyor! Alanyaspor iyi mücadele ortaya koydu, en azından takım savunmasını üst seviyede yaptı, bir puanı kaptı."

"Demem o ki, 121 yıllık asırlık çınara bu futbol, bu skor asla yakışmıyor! Diyeceksiniz ki eldeki malzeme bu, haklısınız! Zor günlerin hocası Serdar Topraktepe'ye kimse kızmasın, bir yardımcı oluyor, bir öne çıkıyor, tıpkı takım gibi onun da konsantrasyonu, morali sıfırın altında. İşin özeti 3-4 oyuncunun dışında o ağır formanın hakkını veren yok, yazık, hem de çok yazık! Hepinize iyi tatiller!"

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