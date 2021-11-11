Bilal Meşe'den Fenerbahçe yorumu: 'Kendi düşen ağlamaz'

Milliyet yazarı Bilal Meşe, köşesinde Fenerbahçe ile ilgili yorumlarda bulundu. İşte Meşe'nin o ifadeleri..
"Fenerbahçe'nin bugünkü tablosu benim için asla sürpriz değildir... Niye mi? İstikrar yok, istikrarrrr!
Ne teknik direktör konusunda, ne de transferde! Düşünün Başkan Ali Koç döneminde 62 transfer, 7 teknik direktör! Maşallah ki, maşallah! Bu da bir rekordur arkadaş!Özellikle futbolda gerek kadroda, gerekse teknik direktör konusunda 'istikrar' yakalayamıyorsanız vayyy halinize!
"Kendi düşen ağlamaz" atasözü tam da Fenerbahçe'ye göre... İki konuda da dikiş tutturamadı Fenerbahçe! Hadi transferin mazeretleri olabilir... Olmaz ama olsun! Ya teknik adam? Her başarısızlıkta fatura teknik direktöre çıkarıldı, bu konuda 'istikrar' kelimesi her nedense buzdolabına kaldırıldı! Süreç o kadar uzun değil... Hani 10-15 yıl olur amenna.. 3.5 yıl arkadaş, 3.5 yıl! Tepkiler nedeniyle öyle günü kurtarma politikasına sığınırsanız, olacağı da budur!"
"Fenerbahçe'nin bugünkü tablosu benim için asla sürpriz değildir... Niye mi? İstikrar yok, istikrarrrr!
Ne teknik direktör konusunda, ne de transferde! Düşünün Başkan Ali Koç döneminde 62 transfer, 7 teknik direktör! Maşallah ki, maşallah! Bu da bir rekordur arkadaş!Özellikle futbolda gerek kadroda, gerekse teknik direktör konusunda 'istikrar' yakalayamıyorsanız vayyy halinize!
"Kendi düşen ağlamaz" atasözü tam da Fenerbahçe'ye göre... İki konuda da dikiş tutturamadı Fenerbahçe! Hadi transferin mazeretleri olabilir... Olmaz ama olsun! Ya teknik adam? Her başarısızlıkta fatura teknik direktöre çıkarıldı, bu konuda 'istikrar' kelimesi her nedense buzdolabına kaldırıldı! Süreç o kadar uzun değil... Hani 10-15 yıl olur amenna.. 3.5 yıl arkadaş, 3.5 yıl! Tepkiler nedeniyle öyle günü kurtarma politikasına sığınırsanız, olacağı da budur!"