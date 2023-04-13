Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro planlaması merak edilirken. Milliyet Gazetesi yazarlarından Bilal Meşe, siyah-beyazlı yönetime çağrıda bulundu.Yazısında Aboubakar ve Beşiktaş taraftarlarına da değinen Meşe, dikkat çeken ifadeler kullandı.Bilal Meşe'nin yazısı şu şekilde:Aboubakar'ın Giresunspor maçındaki pozisyonu medyada tartışılıyor, rakibine yumruk attığı iddia ediliyor! Neredeyse uzaydan çekilmiş o pozisyonu ben defalarca izledim, valla çözemedim! Ne var ki Görkem'den özür dilediğine göre ortada bir vukuat söz konusu! Hakem pozisyona uzak, çekim ise sıkıntılı, VAR'ın devreye girmesi gerekir, girmedi!Aboubakar yetenekli bir golcü, ama gelin görün ki aşırı hırsını, rakiplere değil, topa vermesi gerekir. Tabii ki seni marke edecekler, boşta kaldığın anda neler yapabileceğini bilmeyen yok kardeş! Öyle rakiplerinle, taraftarla dalaşman hem sana yakışmıyor, hem de kırmızı karta davetiye çıkarıyorsun bilesin!Biliyorum ki Aboubakar bu konuda sürekli uyarılıyor, fakat sahaya çıktığı anda öfkesini kontrol edemiyor maalesef! Yapma, etme o yeteneğine gölge düşürüyorsun, aman ha! Ne güzel golünü atmışsın, niye rakibini tahrik ediyorsun, olmazzz! Ancak rakipler de sütten çıkmış kaşık değiller, durduramadıkları anda sertliğe başvuruyorlar!Efendim, Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku bir maç daha ilk 11'de yer alırsa 3 yıllık sözleşme imzalamaya hak kazanacak. Demokratik Kongolu sol bekin yetenekleri tartışma götürmez. Artı Kartal'ın havasını suyunu öğrendi, uyumu harika, takıma güç katıyor.Masuaku'nun bonservis bedeli 2.2 milyon, maaşı ise 1.3 milyon euro... Kimseyi, kimseyle kıyaslamak istemem, taş yerinde ağırdır, eyvallah... Galatasaray'da Leo Dubois esas bölgesi sağ bek, gerekirse sol bek de oynayabiliyor. Bonservisi ne kadar biliyor musunuz? 2.5 milyon euro, maaşı ise 1.8 milyon euro. Benzetme yerindeyse tam bir rotasyon oyuncusu. Masuaku ise tam tersi banko oynuyor. Dubois kulübenin gediklisi! İkisini kantara koyun, bakalım kim ağır basıyor?Demem o ki, Masuaku meslektaşına göre gerek bonservis gerekse maaş olarak sudan ucuz! Elbette yönetimin işine karışacak halimiz yok. Ancak Masuaku gerçeği rakamsal olarak budur, aynı ayarda yeni bir oyuncuyu kaça alabilirsiniz? Bu konuda top artık yönetim kanadındadır, sanırım Şenol Güneş bu kararı bekliyor!Nihayet Beşiktaş taraftarı gerçek kimliğine büründü, ilk kez Giresunspor maçında 'yönetim istifa' seslerini duymadık, Şenol Güneş'i de alkışladılar. Bravo güzel insanlar! Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve Şenol Güneş'in destek, krediye gereksinimi var.Bakın, önce korona denen meret virüs, alakasız bir dönemde oynatılan Dünya Kupası ve ardından ülkemizin yaşadığı deprem felaketi her şeye büyük darbe vurdu. Kuşkusuz futbol da bundan payını fazlasıyla aldı, rayından çıktı, yeni yeni toparlanmaya başladı.Bu faktörleri lütfen unutmayın eyy taraftarlar. Bu durum tüm kulüpler için geçerledir, öyle spontane tepkiler göstereceğinize tribünde el ele verme zamanıdır.