Bilal Meşe: 'Beşiktaş'ta çürük diş sayısı fazla!'

Spor yazarı Bilal Meşe, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'ın, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı, Milliyet'teki köşesinde değerlendirdi.



İşte Meşe'nin yorumları...



"GEL DE NAZARA İNANMA"

Bir takımda 11 oyuncu sakat olabilir mi? Oluyormuş meğer! Hadi biri kart cezalısı, ya diğerleri? Adale sakatlıkları! Nazar mı değiyor, yoksa başka etkenler mi var? Valla kişisel olarak nazara inanırım... Nasıl değmesin? Beşiktaş o kadar iyi futbol oynuyor ki, hele son nokta transferleri nedeniyle sadece siyah-beyazlı taraftar değil, diğer renklere gönül verenler de Kartal'ı izliyor. Hadi gel de nazara inanma kardeşim!



"PJANIC'İ DE YEDİLER"



Sakatlardan bir takım çıkar. O kadar ki, inanın banko şampiyonluğa oynar. Pjanic'i de gözle yediler, 32'de o da sakatlandı!



"ARA Kİ BULASIN!"



Bu tip negatif tablolar yedekler için de fırsattır. Göster kendini, kap formayı değil mi? Nerdeee, ara ki onları bulasınız! Hadi gençlerin mazereti var, ya yılların deneyimlerine ne demeli?



"GÖKHAN TÖRE, BİR ŞEY YAP"



Örneğin Gökhan Töre... Tekniği ve tecrübesi var, var da neye yarar ki? Bir adam geç, bir topu ayağında tut, bir isabetli pas ver de dişimizi kıralım! Nerdeee?



"HAYAL KIRIKLIĞINA GİDİYOR"



Keza Kenan Karaman... Büyük umutlarla alındı, hayal kırıklığına yelken açmış gidiyor! Bakalım ne zaman ortaya çıkacak? Dün ilk on birde sahaya çıktı, el yardımıyla bir gol attı o da VAR'ın radarına takıldı!



"MAÇIN KIRILMA ANI"



Hadi bunu geçtik... 55'de Karaman'ın kaçırdığı yüzde yüzlük fırsata ne demeli? Sen golcüsün arkadaş, o golü atamazsan, hangisi atacaksın? Farkında mısın, atsan fark ikiye çıkacak, belki de maç kopacak. O pozisyon maçın kırılma anıdır bence...



"SALİH'İN YERE ÇAKILMASINA RAMAK KALDI"



Kenan, hep denedi, hep denedi, ama nedense hep kalecinin kucağına attı. Oğuzhan tek kaldı, onun da öyle aman aman bir etkisi olmadı. Peki, Salih Uçan'a ne demeli? Bırakın uçmayı, yere çakılmasına ramak kaldı!



"AĞIR YARALI KARTAL"



Bir yanda ağır yaralı Kartal, diğer yanda müthiş bir çıkış yakalayan, rakiplerine gözdağı veren Altay... Hadi gel sen Altay'ı yen? Haaa yenersin, o da ya şansla, ya da rakibin bireysel hatalarıyla ancak!



"GÜVEN'İN GOLÜ HATADAN"



Nitekim Güven Yalçın'ın golü, böyle bir hatadan geldi. Savunmanın kısa düşen geri pasını iyi kovalayan Güven Yalçın, şık bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdi.



"BİREYSEL HATA GOL YEDİRDİ"



Dedik ya bireysel hatalar... Aynısı bu kez Kartal'dan geldi. N'Sakala'nın kısa düşen pasıyla solda Bamba buluştu, topu Kappel'in önüne yuvarladı, tecrübeli futbolcuya vurmak kaldı, skoru eşitledi.



"ÇÜRÜK DİŞ SAYISI FAZLA"



Valla, Beşiktaş'ın onca sakatına karşın kötü oynadığını söylersek haksızlık ederiz. Öne geçti, farkı açma adına fırsatlar yakaladı, ama golle taçlandıramadı. Kappel ve Bamba golleriyle İzmir'de üç puan bıraktı. Kartal'ın mazareti var, biliyoruz. Sakatları... Gördük ki, yedekler arasında as kadroyu zorlayacak, takımda rekabet yaratacak oyuncu sayısı bir elin parmakları geçmez. Ama çürük diş sayısı ise bir hayli fazla!



