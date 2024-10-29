Bilal Kısa: 'Galibiyeti bu getirdi'

Bilal Kısa, Fanatik'te Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi değerlendirdi.
Kısa'nın değerlendirmeleri şu şekilde:
"Her şeyden önce iki takımı da kutlamak gerek. Çünkü çok yüksek tempoda bir maç izledik. Evet pozisyon açısından çok zengin olmayabilir ama tempo olarak bence harika bir maç izledik. Sonucu belirleyen faktör ise Okan hocanın başlangıç tercihi oldu. 3'lü savunmanın dezavantajlarından çok çabuk döndü. 4'lü savunmayla defoları kapattı. Tabii önde Osimhen ve Icardi varken birini kenarda bırakamazsınız.
Zaten bırakmak yerine onları beslemek size sonucu getiriyor. Okan hoca da bunu tercih etti. Kenar ortalarını deneyerek başlamıştı, goller de duran toplardan geldi. Bu çalışılmış bir şey. Yani doğru plan üzerinde yapılan tekrarlar ve denemeler galibiyeti getirdi. Üstelik elinizde Sara gibi duran top kullanma becerisi oldukça yüksek bir oyuncu varsa zaten bu konuda avantajınız artıyor. Galatasaray sonuç olarak saha avantajının yanına duran top konusundaki rakibinin önünde olan avantajını da kullanınca galibiyet kaçınılmazdı."
Kısa'nın değerlendirmeleri şu şekilde:
"Her şeyden önce iki takımı da kutlamak gerek. Çünkü çok yüksek tempoda bir maç izledik. Evet pozisyon açısından çok zengin olmayabilir ama tempo olarak bence harika bir maç izledik. Sonucu belirleyen faktör ise Okan hocanın başlangıç tercihi oldu. 3'lü savunmanın dezavantajlarından çok çabuk döndü. 4'lü savunmayla defoları kapattı. Tabii önde Osimhen ve Icardi varken birini kenarda bırakamazsınız.
Zaten bırakmak yerine onları beslemek size sonucu getiriyor. Okan hoca da bunu tercih etti. Kenar ortalarını deneyerek başlamıştı, goller de duran toplardan geldi. Bu çalışılmış bir şey. Yani doğru plan üzerinde yapılan tekrarlar ve denemeler galibiyeti getirdi. Üstelik elinizde Sara gibi duran top kullanma becerisi oldukça yüksek bir oyuncu varsa zaten bu konuda avantajınız artıyor. Galatasaray sonuç olarak saha avantajının yanına duran top konusundaki rakibinin önünde olan avantajını da kullanınca galibiyet kaçınılmazdı."