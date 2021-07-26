Bilal Çiloğlu, Japon rakibi Shohei Ono'ya kaybetti

Milli judocumuz Bilal Çiloğlu, erkekler 73 kg 2. Turunda ev sahibi Japonya'dan olimpiyat şampiyonu Shohei Ono'ya ippon ile mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Bilal Çiloğlu, Japon rakibi Shohei Ono'ya kaybetti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde judo branşında erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 16 turunda son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya kaybetti.

Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında Bilal, son 16 turunda ev sahibi Japonya'dan Ono'yla karşılaştı.

Rakibine ippon ile elenen Bilal, çeyrek finali göremedi. Son 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya yenilen Bilal, bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemedi.

Böylece, milli sporcu Tokyo 2020'de madalya alamadı.

- Bakan Kasapoğlu da izledi 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judoda erkekler 73 kiloda elenen Bilal Çiloğlu'nu teselli etti.

Milli sporculara destek olmak için Tokyo'da bulunan Bakan Kasapoğlu, Bilal'in müsabakalarını Nippon Budokan'da izledi.

Son 16 turunda ev sahibi Japonya'dan olimpiyat şampiyonu Shohei Ono'ya yenilen Bilal'i ilk teselli eden Bakan Kasapoğlu oldu.

Bilal'in yanına giden Kasapoğlu, "Kendini üzme, daha yolun açık." diyerek milli sporcuya destek verdi.

Bilal Çiloğlu da yanına gelen Bakan Kasapoğlu'na sarılarak desteği için kendisine teşekkür etti. 

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