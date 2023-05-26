Bilal Çiloğlu, Avusturya'da ikinci oldu

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bilal Çiloğlu 73 kiloda ikinci oldu.



Organizasyonda kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ve Ayten Yeksan, 73 kiloda Bayram Kandemir ve 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, ilk müsabakalarında rakiplerine yenildi.



Grand Prix'nin son gününde yarın erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda İbrahim Tataroğlu mücadele edecek.



