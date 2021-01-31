Bilal Ceylan, Eskişehirspor'dan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü, Beşiktaş'a transfer olması gündemde olan Bilal Ceylan'ın kulübe veda ettiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada,denildi.Bilal Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamda;ifadelerini kullandı.İşte o paylaşım: