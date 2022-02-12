Bilal Bayazıt: "Galatasaray maçı başlangıç"

Yukatel Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Abone Ol
Bilal Bayazıt: 'Galatasaray maçı başlangıç'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2022 22:26
Yukatel Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Performansı hakkında konuşan Bilal Bayazıt "Kaleci olarak bana pek şans gelmiyor. Lung gibi iyi bir kalecimiz var. Şans gelince hazır olmak gerekiyor. Birkaç pozisyon var, daha iyi yapabileceğim. Bu bir başlangıç, inşallah devamı gelir." dedi.

Bilal Bayazıt ayrıca "Lung uzun süredir Türkiye'de. Çok şey öğreniyorum Türk futboluyla ilgili. Ben de çok gencim. Lung benimle sürekli konuşuyor. Tesis dışında da iyi arkadaşız, yemeğe çıkarıyoruz. Lung'tan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.