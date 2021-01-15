Bilal Başacıkoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Bilal Başacıkoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Bilal Başacıkoğlu'nun yeni takımı belli oldu
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15 Ocak 2021 14:55
Bordo-mavililerin sözleşmesini feshettiği Bilal Başacıkoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşma sağladı. Trabzonspor ile anlaşmalı bir şekilde yollarını ayıran 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ligin ikinci yarısında Gaziantep FK forması giyecek.

Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkan Başacıkoğlu 1 asist yaparken, Süper Lig'de forma giydiği 46 maçta ise 4 asist yapıp, gol sevinci yaşayamadı.



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