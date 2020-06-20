Bilal Başacıkoğlu kendine güveniyor

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği dönemde gözler Bilal Başacıkoğlu'na çevrildi.



Fenerbahçe maçında Nijeryalı futbolcunun yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki yıldız beklenilen performansı gösterememişti.



Bilal'in idmanlarda çok daha hırslı çalıştığı belirtildi.



Bilal, Alanyaspor maçında 11'de olmak için büyük çaba sarf ediyor.



