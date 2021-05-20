Bilal Başacıkoğlu, Hollanda'ya transfer oldu

Bilal Başacıkoğlu, Hollanda Ligi ekiplerinden Heracles Almelo ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bilal Başacıkoğlu, Hollanda'ya transfer oldu
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20 Mayıs 2021 22:03
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Heracles Almelo, Süper Lig ekibi Gaziantep ile sözleşmesi sona eren Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ajax altyapısında yetişen Bilal, Hollanda'da Heerenveen ve Feyenoord, Türkiye'de ise Kayserispor ve Trabzonspor kulüplerinin formasını giydi.

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