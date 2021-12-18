Bikem Kanık'dan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık'ın yönetimdeki yeni görevlendirmelerin ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bikem Kanık'dan dikkat çeken paylaşım
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18 Aralık 2021 09:10
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, sarı kırmızılı kulüp yönetimindeki yeni görevlendirmelerin belli olmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kanık yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez. Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır."
Sayın Reha Keskin ve Sayın Ozan Şener' e yeni görevlerinde başarılar dilerim."


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