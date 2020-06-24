Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü, Bihter Ziyagil kim? (Aşk-ı Memnu)

Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrol karakteri Bihter Ziyagil (Bihter Yöreoğlu) dizideki ölümünün 10. yılında sosyal medyada paylaşımlarıyla anıldı. Dizinin büyük hayranları tarafından açılan başlıklar altında Bihter Ziyagil'in intihar ettiği dizi sahnesi paylaşıldı ve dizi karakterine anma etkinlikleri yapıldı. Oyuncu Beren Saat tarafından canlandırılan Bihter Ziyagil (Bihter Yöreoğlu) karakteri Türk televizyon izleyicisi tarafından çok sevilmişti.Dizinin yayınlandığı bölümler televizyon ekranlarında tekrarları bile rekor kıran Aşk-ı Memnu dizisi için oluşturulan karakter Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü şeklinde paylaşımlar devam ediyor. Peki Bihter Ziyagil kimdir?Aşk-ı Memnu dizinde oyuncu Beren Saat'in başarıyla canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri 10 yıl önce 24 Haziran 2010'da yayınlanan bölümde intihar etmişti. Dizinin takipçileri bugünü unutmadı ve twitter, instagram gibi sosyal medya mecralarında konuyu gündeme taşıdı.Bihter Ziyagil yasak aşkı kocasının amcasının oğlu olan Behlül ile ilişkilerinin kocası tarafından ortaya çıkmasından sonra senaryo gereği intihar etmişti. Gerçeği Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı olan Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter Ziyagil (Evlenmeden önceki soyadıyla Bihter Yöreoğlu) hayatını kaybettiğinde 26 yaşındaydı.Dizide kullanılan Bihter Ziyagil'in mezar taşı Bihter Yöreoğlu olarak yapılmış ve diziden sonra da kullanılmıştı.