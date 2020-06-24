Bihter Ziyagil neden öldü, Bihter Ziyagil kim?

Bihter Ziyagil neden öldü, Bihter Ziyagil kim sorusu Aşk-ı Memnu dizisinde bulunan ve fenomen olan bir karakterdir. Büyük izleyici kitlesine ulaşan Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter Ziyagil neden öldü, Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü, Bihter Ziyagil kim açıklamaları bulunuyor. Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü Aşk-ı Memnu dizisi fanatikleri tarafından temsili olarak anıldı. Dizinin final bölümünün üzerinden 10 yıl geçmesinin üzerine Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü adı altında sosyal medyada bir çok paylaşım yapıldı. Peki Bihter Ziyagil kim? Bihter Yöreoğlu kim? Bihter Ziyagil neden öldü? sorularının yanıtı haberimizde...

24 Haziran 2020 11:48
Bihter Ziyagil neden öldü, Bihter Ziyagil kim?
Bihter Ziyagil karakteri Aşk-ı Memnu dizisi izleyicileri tarafından 10. ölüm yıldönümünde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme getirildi. Çok sevilen dizi karakterinin ölüm nedeni yasak aşkının ortaya çıkmasıydı. Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrol karakteri Bihter Ziyagil (Bihter Yöreoğlu) dizideki ölümünün 10. yılında sosyal medyada paylaşımlarıyla anıldı. Dizinin büyük hayranları tarafından açılan başlıklar altında Bihter Ziyagil'in intihar ettiği dizi sahnesi paylaşıldı ve dizi karakterine anma etkinlikleri yapıldı. Oyuncu Beren Saat tarafından canlandırılan Bihter Ziyagil (Bihter Yöreoğlu) karakteri Türk televizyon izleyicisi tarafından çok sevilmişti.
Dizinin yayınlandığı bölümler televizyon ekranlarında tekrarları bile rekor kıran Aşk-ı Memnu dizisi için oluşturulan karakter Bihter Ziyagil ölüm yıldönümü şeklinde paylaşımlar devam ediyor. Peki Bihter Ziyagil kimdir?

BİHTER ZİYAGİL KİM? BİHTER ZİYAGİL NEDEN ÖLDÜ?

Aşk-ı Memnu dizinde oyuncu Beren Saat'in başarıyla canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri 10 yıl önce 24 Haziran 2010'da yayınlanan bölümde intihar etmişti. Dizinin takipçileri bugünü unutmadı ve twitter, instagram gibi sosyal medya mecralarında konuyu gündeme taşıdı.



Bihter Ziyagil yasak aşkı kocasının amcasının oğlu olan Behlül ile ilişkilerinin kocası tarafından ortaya çıkmasından sonra senaryo gereği intihar etmişti. Gerçeği Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı olan Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter Ziyagil (Evlenmeden önceki soyadıyla Bihter Yöreoğlu) hayatını kaybettiğinde 26 yaşındaydı.

BİHTER YÖREOĞLU MEZAR TAŞI

Dizide kullanılan Bihter Ziyagil'in mezar taşı Bihter Yöreoğlu olarak yapılmış ve diziden sonra da kullanılmıştı.



BİHTER ZİYAGİL NEDEN ÖLDÜ VİDEO



AŞK-I MEMNU DİZİSİ BİHTER ZİYAGİL ÖLÜM SAHNESİ

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