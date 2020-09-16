Biglia'dan sonra Ndiaye de bitiyor

Daha önce ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'le görüşüyor.
Kırmızı - siyahlı ekibin geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan oyuncu ve kulübü Stoke City'le anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Karagümrük, daha önce Milan'dan Lucas Biglia'nın transferini de açıklamıştı.
Kırmızı - siyahlı ekibin geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan oyuncu ve kulübü Stoke City'le anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Karagümrük, daha önce Milan'dan Lucas Biglia'nın transferini de açıklamıştı.