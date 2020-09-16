Biglia'dan sonra Ndiaye de bitiyor

Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'nin transferinde anlaşma sağladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Biglia'dan sonra Ndiaye de bitiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2020 10:52
Daha önce ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'le görüşüyor.

Kırmızı - siyahlı ekibin geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan oyuncu ve kulübü Stoke City'le anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Karagümrük, daha önce Milan'dan Lucas Biglia'nın transferini de açıklamıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için