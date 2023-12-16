Bigadiç Belediye, Arkas'a direnemedi

AXA Sigorta Efeler Ligi 12. haftasında Arkas Spor, Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bigadiç Belediye, Arkas'a direnemedi
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16 Aralık 2023 20:30
 AXA Sigorta Efeler Ligi 12. haftasında Arkas Spor, sahasında ağırladığı Bigadiç Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Emir Kaan Öztürk, Canham, Hoag, Ertuğrul Gazi Metin (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Ulaş Onur Topbaşlı, Burutay Subaşı)

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Einsamarein, Nwachukwu, Taha Erden, Yiğit Yıldız (Salih Özdemir, İlker Alican Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, Murat Al)

Setler: 25-16, 25-13, 20-25, 25-13

Süre: 94 dakika (27, 19, 27, 21)

 

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