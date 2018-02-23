BIG Cryptomasters'da farklı koç deneyecek

A little update: the team will try legija as a coach at the upcoming event @play_2_live Cryptomasters! I will be supporting the team from home as analyst.



— Alexander Szymanczyk (@kakafuCS) 23 Şubat 2018

Bugün temsilcimiz Space Soldiers'ın maçıyla başlama düdüğü çalacak olan Play2Live Cryptomasters'da ilk maçına Valiance karşısında çıkacak olan Alman organizasyon BIG, turnuva boyunca Nikola "" Ninic'in koç pozisyonunda olacağını açıkladı.Geçtiğimiz haftalarda BIG'deki değişimlerin ve transferlerin haberlerini yapmıştık. Hatırlanacağı üzere bunlardan biri de LEGIJA'nın ekipten ayrılması ve Kevin "" Bartholomaus'un yedeğe çekilmesiydi. Şimdi de Alman organizasyon LEGIJA'yı koç olarak deneme kararı almış bulunmakta. Daha önce Kinguin ve Nihilum takımlarını çalıştırmış olan LEGIJA için koçluk yabancı olduğu bir pozisyon değil.Takımın hali hazırdaki koçu Alexander "" Szymanczyk durumu Twitter hesabından "Cryptomasters'da takım LEGIJA'yı koç olarak deneyecek, ben analist olarak ekibe destek vereceğim" sözleriyle paylaştı.