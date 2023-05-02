BİG CHEFS HALKA ARZ NE ZAMAN? BigChefs halka arz eşit mi, oransal mı, hangi bankalarda var?

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Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteninde Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusuna onay verildiğini duyurdu.BigChefs halka arz tarihinin 3-4-5 Mayıs 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olması öngörülüyor.BigChefs hissesi 22,50 TL'den halka arz olacak.BigChefs hissesinin sembolü "" olacak.BigChefs halka arz edilen payları bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.BigChefs halka arzının büyüklüğü 832 Milyon TL olarak açıklandı.BigChefs'in halka arz açıklık oranı 42%'dir. Toplamda 37 milyon adet lot dağıtılacaktır.BigChefs şirketinin 3 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 30,20%'si Fethi Saruhan Tan'a, 29,53%'ü Gamze Hatice Cireli'ye, 40,27%'si LuxChefs'e aittir.BigChefs olarak halka arza karar verdiklerini aktaran Cizreli, bu sene içinde şimdide onay sürecinde olduklarını dile getirerek, "Sektör çok kârlı bir sektör, önü çok açık ki Deloitte raporu da bunu gösteriyor. Artık hizmet sektörünü de sanayi ve enerji sektörü gibi halka arzlarda görüyor olacağız. Biz de sektörün de lideri olarak bu konuda bayrağı önden taşımak istiyoruz. Hizmet sektörünün de şeffaf, kurumsal ve halka açık bir şekilde karlı büyümesini devam ettireceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.Deloitte'un raporuna dikkat çeken Cizreli, söz konusu raporun, sektörün önümüzdeki senede büyüyeceğini ortaya koyduğunu belirtti.Raporda, sektörün 2023'ün 415 milyar TL ile kapatacağı öngörülürken 2026'ya kadar senelik yüzde 39.9 sektörün büyümesi tahmin ediliyor.2022'de gıda fiyatlarında yüzde 140'lık bir artış olduğunu söyleyen Cizreli, "Aslında bu sadece gıda değil, enerji fiyatları da var bunun içinde, yani yüzde 185'lik bir artış da oldu enerji fiyatlarında. Tabi bunların hepsi bizim maliyetlerimizi etkileyen şeyler. Bizim mönüye yaptığımız zam 2022 yılı boyunca yüzde 120 oranında oldu" diye konuştu.İleriye dönük satın alma, stoklama yani doğru bir tedarik zinciri yönetimiyle maliyetleri belli bir yerde tutmaya çalıştıklarını belirten Cizreli, özellikle tedarik zincirini verimli şekilde yönetebilmenin önemine dikkat çekti.Yatırımlara ilişkin de bilgi veren Cizreli, Almanya ve Belçika pazarından sonra en son geçen hafta Afrika pazarında Libya'da restaurant açtıklarını dile getirdi."Afrika pazarına da çok inanıyoruz. Türkiye'de de en son Urfa'da yeni bir yer açtık. 2023'te de yine büyüme planlarımız doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz" diyen Cizreli, deprem bölgesinde yapılananlara ilişkin de, "Ekibimizle ilk günden itibaren aslında biz bütün şefler olarak bölgeye indik, önce kumanyalar yapıp gönderdik İstanbul'dan TIR'larla. Tabi ilk refleksimiz mesleğimizden dolayı karın doyurmaktı. Artık kalıcı refah için de çalışıyoruz. TÜRYİD üyeleriyle birlikte Hatay'ın o Uzun Çarşı'yı tekrar ayağa kaldırmak için oradaki esnafı tekrar ayağa kaldırmak için orayı prefabrik bir yapıda yapmak üzere çalışmalara başladık. Bu haftasonu bitiyor, önümüzdeki haftasonu esnafımız oraya yerleşecek ve 71 tane Uzun Çarşı esnafı orada tekrar üretimlerine ve satışlarına başlayacak" dedi.Cizreli, oradaki şeflerle birlikte oradaki gastronomik hafızayı yaşatmaları yönünde çabaladıklarını ifade ederek, "Çünkü şuna inanıyoruz, bu kalıcı refah çalışmalarını yaparsak, bölgede göç duracak, istihdam aratacak ve o bölge tekrar kalkınacak" ifadelerini dile getirdi.Forbes Dergisi'nin "50 yaş üzeri 50 etkin kadın Lider" listesine bu yıl girme başarısını gösterdiğini aktaran Cizreli, artık dünyanın daha çok onarıcı ve çevik liderlere ihtiyacı var ve kadınlara büyük görevler ve roller düştüğünü sözlerine ekledi.