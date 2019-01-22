Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'le sözleşmesini fesheden Thievy Bifouma ile anlaştı.
Ekonomik olarak zorlu bir süreç geçiren MKE Ankaragücü'ne sezon başında Sivasspor'dan katılan Bifouma sözleşmesini feshederek Evkur Yeni Malatyaspor yolunu tuttu.
Bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla 13 maçan çıkan Kongolu futbolcu, takımına 1 gol 3 asistlik bir katkı sağlamıştı.
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Ekonomik olarak zorlu bir süreç geçiren MKE Ankaragücü'ne sezon başında Sivasspor'dan katılan Bifouma sözleşmesini feshederek Evkur Yeni Malatyaspor yolunu tuttu.
Bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla 13 maçan çıkan Kongolu futbolcu, takımına 1 gol 3 asistlik bir katkı sağlamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın