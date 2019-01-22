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Bifouma Yeni Malatyaspor ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'yle sözleşmesini fesheden Thievy Bifouma Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

Kaynak: Sporx.com
Bifouma Yeni Malatyaspor ile anlaştı
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22 Ocak 2019 17:32
Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'le sözleşmesini fesheden Thievy Bifouma ile anlaştı.

Ekonomik olarak zorlu bir süreç geçiren MKE Ankaragücü'ne sezon başında Sivasspor'dan katılan Bifouma sözleşmesini feshederek Evkur Yeni Malatyaspor yolunu tuttu.

Bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla 13 maçan çıkan Kongolu futbolcu, takımına 1 gol 3 asistlik bir katkı sağlamıştı.

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