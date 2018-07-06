Bierhoff'tan Mesut ve İlkay için çarpıcı sözler!

ERDOĞAN İLE OLAN RESMİ OLAY OLMUŞTU

, Dünya Kupası'na erken veda sonra ülke basınına verdiği röportajındaveile ilgili konuştu.Oliver Bierhoff, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın aldığı eleştirilerle ilgili konuşurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.''Hiçbir zaman futbolcularımızı bir şey yapmaları için zorlamadık. Her zaman onları inandırmaya çalıştık ancak Mesut Özil'de bunu başaramadık. Sportif nedenle kadronun dışında kalabilirdi.''''Mesut ve İlkay'ın o fotoğraf karesinde olmaları takımın dikkatini dağıtmadı ancak daha sonra yapılan eleştiriler, tartışmalar dikkat dağınıklığına neden oldu.''''Mesut Özil, bu konuda beklenen açıklamaları yapmadı. İlkay Gündoğan ise açık açık konuştu. Ancak yine de eleştirildi. Hatta bu eleştiriler devam ediyor.''Turnuva öncesinde Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekindikleri fotoğraf ile gündeme gelmişti ve ağır eleştirilere maruz kalmışlardı.