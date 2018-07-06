Bierhoff'tan Mesut ve İlkay için çarpıcı sözler!

Almanya Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff, Alman basınına verdiği röportajında kupa öncesinde eleştirilen Mesut Özil ve İlkan Gündoğan hakkında konuştu.

Almanya Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff, Dünya Kupası'na erken veda sonra ülke basınına verdiği röportajında Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile ilgili konuştu.

Oliver Bierhoff, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın aldığı eleştirilerle ilgili konuşurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Oliver Bierhoff'ın Alman basınına yaptığı açıklamalar...

''Hiçbir zaman futbolcularımızı bir şey yapmaları için zorlamadık. Her zaman onları inandırmaya çalıştık ancak Mesut Özil'de bunu başaramadık. Sportif nedenle kadronun dışında kalabilirdi.''

''Mesut ve İlkay'ın o fotoğraf karesinde olmaları takımın dikkatini dağıtmadı ancak daha sonra yapılan eleştiriler, tartışmalar dikkat dağınıklığına neden oldu.''

''Mesut Özil, bu konuda beklenen açıklamaları yapmadı. İlkay Gündoğan ise açık açık konuştu. Ancak yine de eleştirildi. Hatta bu eleştiriler devam ediyor.''

ERDOĞAN İLE OLAN RESMİ OLAY OLMUŞTU

Turnuva öncesinde Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekindikleri fotoğraf ile gündeme gelmişti ve ağır eleştirilere maruz kalmışlardı.



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3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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