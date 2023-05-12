Haber Tarihi: 12 Mayıs 2023 10:58 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 10:58

Bien Yapı halka arz kaç lot verir? Bien Yapı Seramik halka arz ne zaman, hisse kodu nedir?

Bien Yapı halka arz kaç lot verir? Bien Yapı Seramik halka arz ne zaman, hisse kodu nedir? Son senelerin en kapsamlı projelerine imza atan inşaat firması Bien Yapı BIENY ismiyle borsa İstanbul'a giriyor. SPK'dan onayı kaptı, katılımcının yüksek olması bekleniyor. Peki Bien yapı halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz hangi bankalarda var? İşte tüm bilgiler.

Bien Yapı halka arz kaç lot verir? Bien Yapı Seramik halka arz ne zaman, hisse kodu nedir?
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Halka arz haberleri kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bien Yapı Ürünleri halka arz açıklamasıyla birlikte konuya dair aramalar sıklık kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), firmanın halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Borsa İstanbul yatırımcıları Bien Yapı Ürünleri kaç lot verir detaylarını sorguluyor. Peki, Bien Yapı Ürünleri halka arz kaç lot verir? Bien Yapı halka arz ne zaman olacak, başladı mı? İşte halka arz takvimi ,

BİEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Bien Yapı'nın pay dağıtımı "Bireysele Eşit Dağıtım" yöntemiyle yapılacak.
1 milyon katılım olursa 39-40 lot (1712 TL)
1,2 milyon katılım olursa 33-34 lot (1455 TL)
1,4 milyon katılırım olursa 27-28 lot (1198 TL)
1,6 milyon katılım olursa 24-25 lot (984 TL)
2 milyon katılım olursa 19-20 lot (856 TL) düşecek.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN OLACAK, BAŞLADI MI?

Bien Yapı Ürünleri halka arz tarihi henüz netleşmedi. SPK'dan halka arz onayı alan Bien Yapı Ürünleri'nin talep toplama aşamasının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bien Yapı Ürünleri, halka arz ile 288.673.881 TL olan mevcut sermayesini 72.326.119 TL artırarak 361.000.000 TL'ye çıkaracak.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?


Halka arzda bireysel yatırımcılara 39.779.365 lot hisse ayrılmıştır. Halka arza 2 milyon kişinin katılması halinde 18-20 adet dağıtım beklenebilir. Rakamlar kesinlik içermez ve katılımın artması/azalması ile değişebilir.

Bien Yapı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek. Halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Bien Yapı şirketi pay olarak 72,326,119 lot, ek pay olarak da 14,465,223 lot veriyor.

Bien Yapı, 42,80 TL'den halka arz olacak. Hisse kodu ise #BIENY olarak açıklandı. Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

FAZLA TALEP GELMESİ HALİNDE

Halka arz sürecinin talep toplama aşamasında fazla talep gelmesi durumunda şirket ortaklarından Nurullah ERCAN'a ait 14.465.223 TL nominal değerli B grubu pay da ek satışa konu edilebilecek.


Bien Yapı Ürünleri payları talep toplama sürecinde 42,8 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Satılan paylar ise bireysel yatırımcılar arasında eşit dağıtılacak.

BİEN YAPI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Bien Yapı halka arzına talepleri aşağıdaki bankalardan yapabilirsiniz;

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

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Bien Seramik
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