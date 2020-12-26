Bielsa'dan personele arabalı çekiliş

Leeds United teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın yılbaşında sadece kulüp personelini içeren bir Noel çekilişi düzenlediği ortaya çıktı.Takımın forvet oyuncusu Patrick Bamford Bielsa'nın bunun gibi bir çok sürpriz özelliği olduğunu belirttiği konuşmasında, "Bielsa futbolcuların yer almadığı, sadece kulüp çalışanları, bahçıvanlar, aşçılar gibi personelimiz için Noel çekilişi düzenledi. Takım ruhunun gelişmesini istiyor, bu harika. Geçen yıl da oldu ve araba verilmişti. O düzenlediği için arabayı da o aldı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.Bielsa'nın öğrencileri Premier Lig'e uzun bir aranın ardından yükseldi ve bu sezon çıktığı 14 maçta 17 puan toplayarak düşmeme mücadelesi veriyor.