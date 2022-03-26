Bielsa'ya Güney Amerika'dan sürpriz teklif

66 yaşındaki Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'ya Bolivya Milli Takımı'nın talip olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bielsa'ya Güney Amerika'dan sürpriz teklif
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26 Mart 2022 11:00
Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, 66 yaşındaki Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz ay Leeds United'daki görevinden ayrılan Bielsa'yla görüşme halinde olduklarını itiraf eden Costa, "İnkar etmeyeceğim, Bielsa'yla temas halindeyiz. Kendisiyle doğrudan görüşmedik ama takımımızın başına geçmek istediğimiz konusunda kendisini bilgilendirdik. Bielsa'ya istediği tüm desteği verip yetenekli Bolivya kadromuzu bir sonraki Dünya Kupası'na taşımasını istiyoruz." diye konuştu.

Bielsa bir çok kulüp takımının yanı sıra Arjantin ve Şili Milli takımlarını çalıştırmıştı. 66 yaşındaki teknik adamın ismi bir dönem Fenerbahçe ile anılmıştı.

Bolivya Milli Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçını Salı günü oynayacak. Bolivya, eleme grubunda bir üst tura çıkma şansını çok önceden kaybetmişti.

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