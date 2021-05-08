Bielsa'dan Alioski için Galatasaray açıklaması

Leeds United teknik direktörü Marcelo Bielsa'dan Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Ezgjan Alioski'nin son durumuyla ilgili açıklama var

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Bielsa'dan Alioski için Galatasaray açıklaması
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08 Mayıs 2021 11:08
Premier Lig ekibi Leeds United'ın Makedon sol beki Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'la anlaşmak üzere olduğu iddia edilmişti. Teknik direktör Marcelo Bielsa'dan Alioski'nin son durumuyla ilgili açıklama geldi.

Marcelo Bielsa, "Alioski'nin hangi kararı alacağı konusunda net bir fikrim yok. Bir oyuncu sözleşmesi bitmeye yakınken kendi kulübüyle görüşür ve doğal olarak kendisine başka takımlardan da teklifler gelir. Bu durumda kulüp ile oyuncu arasında özel görüşmeler olur ve hiçbir şekilde bu konuda bir fikrim olmamalı. Alioski bizimle devam ederse memnun olacağım. Ancak onun bizimle kalıp kalmamasına kulüp ve kendisi karar verecek. Bu anlaşmanın oluşması için kulüp yönetiminin hesapladığı birçok değişken var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama birinin kararını etkilememeye çalışıyorum. Alioski'nin geleceğini düşünmesi doğal" ifadelerini kullandı.

BU SEZON SADECE 2 MAÇ KAÇIRDI

Marcelo Bielsa bu sezon Ezgjan Alioski'ye 34 maçın 25'inde ilk 11'de şans verdi. 7 kez yedek kalan 29 yaşındaki sol bek sadece 2 maç kaçırdı.

32 MAÇTA 2 GOL ATTI

Leeds United'a 2017'de İsviçre ekibi Lugano'dan transfer edilen Ezgjan Alioski, bu sezon takımın değişmez futbolcusu oldu. Premier Lig'de 32 maça çıkan 29 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusu 2 gole imza attı.

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