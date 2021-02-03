Biden'ın sağlık danışmanından 'Superbowl'u evde izleyin' açıklaması

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Başkan Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, pazar akşamı oynanacak Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Süper Bowl'a ilişkin "Bu yıl Super Bowl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde sadece aile fertleriyle izlenmeli." uyarısında bulundu.



ABC Televizyonuna açıklama yapan Fauci, Kovid-19 salgını nedeniyle taraftarlara, "Süper Bowl maçı partileri çok eğlenceli olur ama şimdi bu salgında sırası değil." çağrısında bulundu.



Ülkede Şükran Günü, Noel Tatili gibi insanların bir araya geldiği tatil dönemlerinde salgının hızla arttığına işaret eden Fauci, "Süper Bowl da ABD'de çok önem verilen partiler düzenlenerek birlikte izlenilen bir maç ancak bu yıl Super Bowl, Kovid-19 nedeniyle evde sadece aile fertleriyle izlenmeli." diye konuştu.



ABD'de yılın en önemli spor olaylarından biri olarak değerlendirilen ve bu yıl 55. düzenlenecek NFL'nin şampiyonluk maçı Süper Bowl, 7 Şubat'ta Florida eyaletine bağlı Tampa şehrindeki Raymond James Stadı'nda oynanacak.



Worldometers'a göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 27 milyonu geçerken, can kaybı da 460 bine yaklaşmış bulunuyor.



