Biden, NBA şampiyonunu Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2022 şampiyonu Golden State Warriors takımını Beyaz Saray'da konuk etti.



Biden, burada yaptığı konuşmada, takımın antrenörü ve oyuncularını tebrik ederek, Golden State Warriors'ın basketbol ve diğer spor dallarında ABD'nin en başarılı takımlarından biri olduğunu söyledi.



"Ekip olarak her şeyin mümkün olabileceğini gösterdiniz." diyen Biden, takımı Beyaz Saray'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Biden ayrıca, yaklaşık 3 haftadır devam eden doğal afetlerin büyük yıkıma uğrattığı California'da hayatını kaybedenleri anarak, yerel yöneticilerle sürekli temas halinde olduğunu ve 19 Ocak'ta bölgeyi ziyaret edeceğini bildirdi.



Takımın yıldız oyuncusu Stephen Curry de Biden'a ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür ederek, Beyaz Saray'da ağırlanmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.



Curry ayrıca ABD'nin 46. başkanı olması hasebiyle Biden'a 46 numaralı, Harris'e ise 1 numaralı forma hediye etti.





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